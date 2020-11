Vers un portefeuille de plus d’un milliard $ à Québec

Le groupe immobilier montréalais Damco veut prendre de l’expansion dans la capitale nationale. La direction estime que la valeur de ses projets réalisés devrait dépasser le cap du milliard de dollars d’ici sept ans.

• À lire aussi: «Ne change jamais le nom d’Adonis!»

« Québec est un marché assez important pour nous. C’est une région qui a beaucoup de potentiel », a répondu au Journal le président Jamil Cheaib, également cofondateur de la chaîne d’alimentation Marché Adonis.

L’expansion du groupe Damco devrait se faire à travers différents ensembles résidentiels. Si tout va bien, le parc immobilier de la compagnie pourrait compter 4000 unités de logement d’ici 2027.

Le groupe Damco est déjà à la tête de plusieurs chantiers, notamment le Quartier Louis 14 dans Lebourgneuf, dont la deuxième des quatre phases devrait débuter prochainement et être complétée en juillet 2022.

À terme, ce projet de 220 millions $ devrait compter 750 unités.

Le promoteur est également impliqué dans le développement du quartier Sila du côté de Lévis. Un projet de 330 millions $ réparti en 14 phases qui devrait mener à la sortie de terre de 1307 unités.

« Notre plus gros investissement va être à Québec. Nous avons un bon portefeuille à Montréal, mais celui de Québec va être encore plus gros d’ici 10 ans », prédit M. Cheaib, qui analyse aussi avec ses partenaires d’affaires trois autres projets résidentiels dans la région.

Mais motus et bouche cousue sur les endroits, les devoirs n’étant pas encore complétés.

L’homme d’affaires dit s’intéresser au marché de Québec et de Lévis en raison de leur stabilité, de la clientèle et de la demande pour de nouvelles unités. Il prévoit construire des espaces de vie de plus de 700 pieds carrés.

Faire différent

Pour réaliser son expansion dans la grande région de Québec, le groupe Damco s’est associé avec Développement Beaubourg et Nova Construction.

« Il y a présentement notamment un projet mixte de 550 millions $ qui est en analyse. On parle d’environ 2000 unités résidentielles », indique le président de Développement Beaubourg, Guy St-Gelais. « On veut réaliser des projets différents avec des espaces verts, des foyers au gaz, des jardins communautaires et pas seulement de l’asphalte et du béton », poursuit-il.

Bien qu’il brasse des affaires dans le secteur commercial du côté de Montréal, le groupe Damco n’envisage pas de prendre cette avenue, du moins pour le moment, dans la grande région de la capitale nationale.

La direction n’écarte toutefois pas cette possibilité à plus long terme.

« Si cela va bien, on va regarder ce marché après », affirme M. Cheaib, qui admet être présentement acheteur pour de nouveaux terrains.

Lorsqu’il était à la tête de Marché Adonis, M. Cheaib comptait environ 2000 employés. Aujourd’hui, son équipe est composée d’une vingtaine de personnes.