WE Charity: le caviardage de documents sera passé en revue

Les libéraux fourniront des documents non caviardés concernant l’affaire WE Charity au légiste de la Chambre des communes afin qu’il détermine si davantage d’information peut être divulguée.

«Nous avons accepté d’envoyer les documents non caviardés au légiste, sauf les documents caviardés pour protéger la confidentialité du Cabinet et les documents non pertinents, comme autorisé par la motion du comité», a fait savoir lundi le leader parlementaire des libéraux, Pablo Rodriguez.

Le gouvernement Trudeau a remis quelque 5000 pages de documents au comité des Finances qui enquêtait sur l’affaire WE Charity cet été. De nombreuses pages avaient toutefois été noircies par des fonctionnaires du Bureau du conseil privé sous prétexte qu’elles contenaient des informations confidentielles sur les délibérations du conseil des ministres.

D’autres portions étaient masquées parce qu’elles contenaient des informations personnelles ou des éléments jugés non pertinents. Depuis des semaines, les membres des partis d’opposition du comité des Finances tentent de lever le voile sur les pages caviardées au moyen de motions, mais les libéraux font obstruction en s’éternisant durant des heures de débats.

Lundi matin, le porte-parole conservateur en matière de Finances, Pierre Poilievre, a proposé un «compromis» en cessant d’exiger, pour l’instant, la divulgation de 46% de la liasse de documents censurés dont le caviardage est justifié par la protection de renseignements confidentiels du conseil des ministres. Par contre, pour le 54% restant, il exige que les pages soient soumises, dans leur entièreté, au légiste de la Chambre des communes.

À ses yeux, l’offre des libéraux est insatisfaisante puisqu’elle exclut la révision des passages étiquetés comme étant non pertinents.

«Si [ces pages] ne sont pas du tout liées à la controverse WE Charity, pourquoi le gouvernement les a-t-il incluses dans le paquet de documents pour ensuite les couvrir d’encre noire? La réponse, c’est qu’elles sont évidemment liées», a réagi M. Poilievre.

Le comité des Finances doit se réunir lundi après-midi.