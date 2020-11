PÂQUET, Jean-Marc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 octobre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Jean-Marc Pâquet, époux de Mme Edna Breton. Il était le fils de feu M. Camille Pâquet et de feu Mme Lucie Chouinard. Il demeurait à Scott.Il laisse dans le deuil son épouse : Edna Breton, son fils : Jérome, ses frères et sœurs : feu Nicole (feu Gilles Hardy), Michel, Rock (Angèle Lamontagne), Louise (Jacques Gagnon), France (Serge Drolet), Pierre (Marie Dionne), Lyne (Mario Savard), Richard (Hélène Robitaille), Johanne (Daniel Blouin); ses beaux-parents : feu Vassa Breton et feu Estelle Brochu; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Michel, feu Julien (Bernadette Boissonneau), feu Léopold (feu Ginette Beaulé), feu André (Louise Beaulé), Édith (Jean-Guy Brûlotte), feu Noëlla, Vassa (Lise Bélanger), feu Stella et feu Léona. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Des remerciements spéciaux pour le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : À la fondation des maladies du coeur et de l'AVC: dons@coeuretavc.ca