GROS-LOUIS, Magella

(Max Oné Onti)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons que Monsieur Magella (Max Oné Onti) Gros-Louis s'est éteint sereinement le 14 novembre 2020, à l'âge de 89 ans et 4 mois, fils de feu dame Cécile Talbot et feu monsieur Gérard Gros-Louis. Il était natif de Wendake. La famille recevra les condoléances en présence du corps aule mardi 17 novembre 2020 de 9h jusqu'au jeudi 19 novembre 2020 à 13h.et de là au cimetière de Wendake, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, son amie Marie Allard Roux; ses enfants: Alain (Valantyna Gros-Louis), Line (Roland Lajeunesse), Mario (Nathalie Bédard) Kino (Lucie Caron), Isa (Daniel Chouinard); ses petits-enfants: Barbara, Cillia, Anora, Jesse, Lydia, Max-Sean, Blaise, Alana, Justin, plusieurs arrière- petits-enfants et arrière-arrière-petits- enfants; ses frères et sœurs: feu Jean-Marie (Hélène Gros-Louis), feu Aline (Wille Hannon), feu Bruno (Doris Savard), feu Roger (Ghislaine Langlois), Gilles (Monique Daunais), Louisette, Céline (feu Rénald Landry), Micheline (Jean-Marie Rock); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel du 4e étage des soins palliatifs de L'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec pour L'Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca Des formulaires seront disponibles au Complexe Sportif Desjardins Wendake lors des condoléances.