Comment remettre ma sœur à sa place?

Je suis une femme de 70 ans issue d’une famille compliquée. Ma sœur, qui a trois ans de moins que moi, n’a jamais pu se plier à la discipline des parents vu son caractère. Malgré cela, je l’ai toujours protégée de mon mieux. Je fus pour elle comme une deuxième mère et je m’attendais à ce qu’elle m’en soit reconnaissante. Mais ça ne s’est pas produit. Avec son caractère en dents de scie, elle réussit à se mettre tout le monde à dos, et c’est moi qui dois encore me charger de réparer les pots qu’elle a cassés.

Dernièrement, j’ai subi une intervention chirurgicale. Comme je lui ai toujours consacré beaucoup de temps, je m’attendais à ce qu’elle m’accompagne et prenne un peu soin de moi. Mais elle n’en a rien fait, à part me signaler qu’elle n’avait aucun talent avec les malades. Il a donc fallu que je me tourne vers une amie.

Ce qui ne l’empêche pas de débarquer chez moi sans prévenir à tout bout de champ et de s’inviter à manger. C’est moi en plus qui dois tout préparer et débarrasser ensuite, en dépit de mon état. L’amie qui s’occupe de moi trouve que ça n’a pas d’allure et me somme de la remettre à sa place si je veux continuer de profiter de ses services. Comme c’est ma seule sœur, je me vois mal lui dire qu’elle exagère sur ma bonté, sans risquer, vu son caractère, qu’elle ne se fâche. D’autant moins que plus personne ne la fréquente à cause de ça. Mais je ne peux pas me priver de l’aide essentielle de mon amie. Comment réveiller ma sœur sans la blesser et ne pas déplaire à mon amie ?

Sensible

Est-ce que ça vous arrive de faire quelque chose juste pour vous ? On ne peut ainsi ménager indéfiniment la chèvre et le chou sans en subir les conséquences. Votre amie a raison de vous acculer ainsi au pied du mur pour vous faire respecter de votre sœur. Laquelle se comporte de façon mesquine avec vous parce que vous lui en donnez la permission.

Il faut lui dire « Ça suffit ! J’attends de toi que tu me considères autant que moi je te considère ! » Et si elle se fâche, eh bien, elle se fâchera. Comme vous semblez être une des rares personnes qui accepte encore de la fréquenter, montrez-lui que vous n’êtes pas dupe de son travers malveillant et que désormais vous entendez être considérée à votre juste valeur. D’ailleurs, est-ce vraiment triste de se priver d’une personne aussi désagréable ?