Comment sortir le venin de mon cœur?

Ma mère est morte en CHSLD à cause de la COVID, donc je fais partie de ces aidants naturels qui ont été privés de voir leur proche pendant la première phase de la pandémie. Ce n’est pas le décès de ma mère comme tel qui me porte à vous écrire, car ce fut un soulagement pour moi. Comme fille unique, je n’avais d’autre choix que de m’occuper de ma mère, même si elle ne m’avait jamais aimée et qu’elle me l’avait toujours fait sentir.

Ce qui me trouble, c’est que je ne parviens pas à décolérer à propos d’elle. Tout ce que je n’ai jamais pu lui dire de son vivant me reste bloqué dans la gorge et me donne des palpitations. Comme je n’ai pas les moyens de faire une thérapie, pourriez-vous me suggérer autre chose pour me libérer ?

Anonyme

Le moyen idéal de libérer votre esprit et votre cœur est de vous mettre à l’écriture. Écrivez à votre mère. Mettez sur papier tout le ressentiment que vous avez à son endroit en ne vous censurant d’aucune façon. Vous allez constater que c’est extrêmement libérateur.