Congé de Noël prolongé: «On est vraiment les cancres nationaux», dit une pédiatre

Le gouvernement continue d’étudier la possibilité d’allonger le congé des Fêtes des jeunes. Une pédiatre assure que la fermeture des écoles devrait être la dernière option.

«Il faut avoir tout fait avant de faire ça parce que ça cause énormément de tort aux enfants et aux familles», affirme Dre Annie Janvier, pédiatre néonatologiste spécialisée en éthique clinique au CHU Sainte-Justine.

Selon elle, la mesure en elle-même est médiocre. «Ça ne va pas fonctionner si bien que ça», ajoute-t-elle.

La pédiatre croit que les autorités devraient d’abord se concentrer sur la protection des CHSLD qui ont été ravagés lors de la première vague et qui sont toujours à risque.

«Je vous donne deux solutions: on ne permet pas à des gens de travailler dans deux milieux et faire des tests de dépistage fréquents en CHSLD», propose-t-elle.

La spécialiste demande à la santé publique de déterminer ses priorités. «100 cas dans une école, ça m’inquiète un peu, mais 10 cas dans un CHSLD ça m’inquiète au plus haut point. Il faut s’attendre à des cas dans les écoles», dit-elle.

La Dre Janvier croit que le Québec devrait s’inspirer de ce qui s’est fait dans les autres provinces pour protéger les personnes les plus vulnérables.

«On est vraiment les cancres nationaux. C’est comme si on était sur un bateau avec plein de trous et que, pour arriver à la berge, on déshabillait les enfants. Mais avant de déshabiller les enfants, il faut réparer les trous», lance-t-elle.

Elle affirme que les mesures privilégiées par le gouvernement ne sont pas les bonnes. «On permet des pratiques non sécuritaires, on interdit des pratiques sécuritaires, on ne protège pas nos CHSLD, on protège inadéquatement les personnes âgées et on enlève les enfants de l’école», conclut-elle.