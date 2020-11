COVID-19: Legault appelle les Saguenéens à réduire leurs contacts

Le premier ministre, François Legault, appelle les Saguenéens à «donner un coup de barre» pour réduire leurs contacts au moment où leur région est devenue le nouvel épicentre de la pandémie au Québec.

«On est capable, on a réussi à le faire dans la Capitale-Nationale au cours des dernières semaines, de réduire le nombre de contacts et de réduire le nombre de cas, donc c’est important de le faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean», a-t-il lancé en point de presse à Montréal.

Avec 181 et 107 cas déclarés de COVID-19 dans la région, dimanche et lundi respectivement, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la région du Québec qui dénombre le plus de personnes contaminées par million d’habitants.

«Je connais bien les gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sont des gens qui sont fiers, et il n’y a pas 56 000 façons d’y arriver. Il faut réduire le nombre de contacts, entre autres dans les maisons donc moins de visites entre amis», a déclaré François Legault.

Il a donné en exemple la région de la Capitale-Nationale, l’épicentre de la pandémie au Québec durant plusieurs semaines cet automne, où les citoyens ont réussi à ralentir la contamination.

«J’invite tous les citoyens et citoyennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean à se prendre en main, à donner un coup de barre dans les prochains jours, les prochaines semaines, je sais que vous êtes capable de grandes choses et je fais un appel spécial aux citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean », a-t-il ajouté à ce sujet.

À propos de la hausse importante du nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 dans la province, 47 de plus mardi seulement, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué que 25 % d’entre elles étaient en fait des patients transférés depuis les CHSLD.

«C’est pas des nouveaux cas, mais c’est des cas qui sont maintenant en hospitalisation», a-t-il précisé.