Québec estime être en train de gagner la bataille contre la COVID-19

Québec pense voir la lumière au bout du tunnel et que la province est en train de gagner la bataille contre la deuxième vague de la COVID, a annoncé le premier ministre du Québec, François Legault, lors d’une conférence de presse ce midi.

«Quand on regarde la situation au Québec, il y a des bonnes nouvelles. Le nombre de nouveaux cas se stabilise, 1200-1300 cas par jour. On semble avoir atteint un nouveau plateau. [...] On passe bien à travers la deuxième vague, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. On semble voir la fin de cette crise-là», a expliqué François Legault.

Mais le premier ministre reconnaît qu’il reste tout de même de gros défis à relever, notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«C’est l’endroit où il y a le plus de cas actifs. Il faut donner un gros coup de barre au Saguenay–Lac-Saint-Jean. J’invite tous les citoyens a se prendre en main, prendre un coup de barre au Saguenay-Saint-Jean», a ajouté le premier ministre du Québec, qui entend prolonger l’essentiel des mesures sanitaires en zone rouge au-delà du 23 novembre.

Tout en indiquant qu’il n’y aura pas de «party de 25 à 50 personnes» pour Noël cette année, le premier ministre a afirmé souhaiter annoncer les consignes qu’il faudra suivre à Noël au moins un mois avant le 25 décembre, donc dans les prochains jours.

Ces permissions de rassemblements pour le temps des Fêtes seraient les mêmes pour toutes les régions du Québec, a ajouté le premier ministre.

Québec envisage également de prolonger les vacances scolaires au mois de janvier, indique François Legault afin de créer une quarantaine après la période des Fêtes.

Par ailleurs, la probabilité que Québec rende obligatoire l'éventuelle vaccination contre la COVID-19 est très faible, estime le Dr Horacio Arruda.

La province a rapporté mardi 982 cas supplémentaires et 24 décès, portant le total à 126 054 personnes infectées et 6675 morts depuis le début de la pandémie.

