BERNIER, Mario



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 10 novembre 2020 est décédé à l'âge de 60 ans et 3 mois, M. Mario Bernier, fils de feu Mme Marie-Anna Beaulieu et de feu M. Gérard Bernier. Il demeurait à Québec autrefois à Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale jeudi 19 novembre 2020 de 12 h à 13 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son frère, Paul (Hélène Martin); ses sœurs : Denise (Jean-Marie Landry), Micheline (Bernard Pelletier); ses neveux et nièces : David (Amélie Dussault), Maxime, Marie-Christine (Olivier Langevin), Francis (Marie-Pierre Mailloux-Michaud) et leurs enfants : Jacob, Elliot, Léa-Marie, Rosalie, Sophia, Charlie-Anne; Marie-Josée (Martin Massé) et leur fils Olivier. Sont aussi attristés par son départ cousins, cousines, autres parents de la famille Bernier, ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel des soins intensifs de l'Enfant Jésus et au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un à la Fondation du rein, 2300, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3H 2R5. La direction des funérailles a été confiée à la