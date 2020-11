La NBA annonce la structure de la saison 2020-2021

La NBA a révélé la structure qu’elle a choisie pour sa campagne 2020-2021, mardi soir.

La saison régulière s’amorcera le 22 décembre prochain et chaque équipe disputera 72 parties. Le circuit Silver publiera son calendrier en deux temps, soit la première moitié lors du début des camps d’entraînement et l’autre moitié dans les alentours de la fin de la première portion.

Il y aura également une nouveauté, soit un tournoi pour le classement qui déterminera les deux dernières équipes à se qualifier pour les séries éliminatoires dans chaque association.

Concrètement, les formations classées entre les septième et le dixième échelons de l’Est et de l’Ouest devront disputer des matchs supplémentaires. Les équipes aux septième et huitième rangs auront deux parties pour obtenir un gain et ainsi sécuriser leur place en éliminatoire. De leur côté, les clubs classés aux neuvième et dixième échelons devront remporter leurs deux affrontements pour accéder à l’après-saison.

Ce tournoi sera disputé du 18 au 21 mai, alors que les séries éliminatoires de la NBA doivent être tenues du 22 mai au 22 juillet.