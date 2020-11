La traversée du désert des conservateurs américains

Encore une fois, Donald Trump a défié les pronostics. L’élection fut beaucoup plus serrée que prévu et son parti a bien performé dans les élections au Congrès. Mais cette fois, il a perdu; et la défaite pourrait faire très mal au mouvement conservateur américain.

On peut supposer qu’un certain nombre d’élites républicaines se sont réjouies en silence de la défaite de Donald Trump. Plusieurs d’entre eux étaient découragés par ce personnage grossier, entêté et narcissique. Cependant, ce qu’ils ne doivent pas oublier, c’est que ce cette personnalité hors du commun, qu’ils considéraient comme un boulet, était plutôt vu comme une qualité par beaucoup d’électeurs qui votaient Trump avant de voter républicain.

Courtoisie Antoine Laflamme

Bien sûr, certains membres de l’administration ont réussi à porter le message de Trump sans son style abrasif, ramenant ainsi un peu de calme et de civisme dans le débat, mais ils ont davantage servi à rassurer les sceptiques qu’à mobiliser les masses.

Confrontation en vue

Chez les républicains, une confrontation est à prévoir. Certains voudront enterrer l’ère Trump qu’ils considèrent comme une aberration, voire une parenthèse sombre de l’histoire du parti. D’autres souhaiteront embrasser le virage Trump et assumer le réalignement politique qui en découle en y voyant le début d’un nouveau chapitre victorieux pour la droite.

Cependant une chose les unira tous : ils chercheront à rallier les anciens partisans de Trump d’une façon ou d’une autre. En ce sens, les primaires républicaines risquent d’être particulièrement intéressantes. Il y aura sûrement un candidat ou deux qui verseront dans le reniement presque coupable des années Trump.

D’autres, plus malins, feront l’éloge plus ou moins sincère de l’ancien président. Peut-être que quelques-uns chercheront littéralement à

imiter la recette Trump, mais, en politique, tout est question de timing et même si c’était Trump lui-même qui se représentait aux primaires républicaines, il est loin d’être garanti qu’il remporterait à nouveau la palme. En effet, la fascination malsaine que les médias américains lui portaient en 2016, et qui lui garantissait pratiquement tout le temps d’antenne, s’est depuis transformée en hostilité. L’identité et surtout le positionnement idéologique du prochain candidat républicain est donc pour l’instant un mystère complet.

Héritier de Trump

Pour espérer gagner, le prochain candidat républicain à la présidence devra être l’héritier de Trump tout en développant sa propre personnalité. Ainsi, il pourra maintenir les différents courants du parti unis et créer sa propre base électorale, question de ne pas être prisonnier de celle de son prédécesseur. Mais tout cela est beaucoup plus facile à dire qu’à faire.

Les conservateurs américains entreprennent aujourd’hui une longue traversée du désert qui laisse présager de nombreuses divisions, remises en question et, peut-être même, un peu de nostalgie insoupçonnée.

Antoine Laflamme

Étudiant de deuxième année en Science politique et histoire à l’Université d’Ottawa