LNH: une saison de 60 matchs ou plus?

Les négociations se poursuivent entre les gouverneurs de la Ligue nationale de hockey et l’Association des joueurs, et une prochaine saison de 60 matchs ou plus serait désormais dans les plans.

Selon ce qu’a rapporté le journaliste Pierre LeBrun sur son compte Twitter, de nombreux pourparlers se tiennent afin que la campagne 2020-2021 compte au moins une soixantaine de parties. Autant les joueurs que les propriétaires des équipes en profiteraient pour augmenter leurs revenus.

Bill Daly, adjoint au commissaire Gary Bettman, parlait récemment d’un minimum de 48 matchs, mais gardait la porte ouverte pour une saison plus longue.

LeBrun, qui travaille notamment pour le média sportif The Athletic, avance par ailleurs que la prochaine coupe Stanley pourrait être remportée à la mi-juillet, au plus tard.

Encore une fois, la date du 1er janvier est encerclée quant à un éventuel début de saison. Une section toute canadienne demeure envisagée en raison de la pandémie de COVID-19.