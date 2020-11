Ottawa dépose un projet de loi sur la protection de la vie privée

Le gouvernement Trudeau a déposé un projet de loi, mardi, visant à mieux protéger la vie privée des Canadiens à l'heure de l'utilisation accrue de services par internet.

« La pandémie COVID-19 a accéléré la transition numérique qui est en train de changer la façon dont les Canadiens travaillent, accèdent à l'information, se prévalent des services et communiquent avec leurs proches. Cette transformation rend plus importantes que jamais les préoccupations relatives à la protection de la vie privée et à la manière dont les entreprises traitent les données des Canadiens», a déclaré le ministre de l’Innovation, Navdeep Bains.

Le projet de loi C-11 consiste en la mise en place de la Charte canadienne du numérique, qui s’articule autour de 10 principes comme le contrôle et le consentement éclairé des Canadiens sur leurs données prélevées par des entreprises.

La pièce législative vise notamment à donner plus de pouvoir au commissaire fédéral à la vie privée. On souhaite qu’il puisse délivrer des ordonnances aux entreprises pour les forcer à cesser de recueillir et utiliser des données.