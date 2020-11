Revers des Courageuses: les victimes doivent continuer de se tourner vers les tribunaux civils, croit l'avocate Anne-France Goldwater

La décision de la Cour suprême de ne pas entendre la demande d’action collective des Courageuses contre Gilbert Rozon ne devrait pas décourager les victimes d’agressions sexuelles de se tourner vers les tribunaux civils, juge l’avocate Anne-France Goldwater.

«Je veux juste réconforter toutes nos sœurs, les autres femmes au sein de la société, que le recours n’est pas rejeté. Il ne faut pas le regarder comme ça. C’est juste le véhicule procédural qui n’a pas été accepté. Les Courageuses ont toujours le droit de poursuivre», a-t-elle commenté, mardi, à QUB radio.

Même si elle se désole des «trois ans gaspillés» par les Courageuses à la suite de leur démarche infructueuse, Me Goldwater continue de croire que les tribunaux civils représentent «une des vraies solutions» pour les victimes d’agression sexuelle.

«J’ai toujours pensé que la solution, c’est de passer par des poursuites civiles, parce que, souvent, c’est un plus grand découragement, surtout lorsque l’abus vient des personnes en pouvoir ou qui ont des ressources. [...] En droit civil, votre fardeau pour prouver votre cause n’est que disons 50 % plus un», a-t-elle souligné au micro de Sophie Durocher.