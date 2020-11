Roman Cechmanek risque la prison

L’ancien gardien de but Roman Cechmanek, qui a surtout porté les couleurs des Flyers de Philadelphie dans la Ligue nationale de hockey (LNH), est plongé dans un procès pour fraude depuis de nombreuses années et un séjour en prison semble probable.

Le média sportif tchèque iSport.cz précisait récemment que Cechmanek faisait face à une peine maximale de 10 ans derrière les barreaux s’il est reconnu coupable. On l’accuse d’avoir touché illégalement un montant d’environ 700 000 $US entre 2011 et 2014, à la suite de certains investissements dans le monde de l’immobilier.

L’athlète tchèque, dont la sentence devrait être connue le mois prochain, a bon espoir d'être acquitté.

Si le séjour de Cechmanek dans la LNH s’est limité à quatre saisons, le gardien demeure un athlète renommé dans son pays. Il était d’ailleurs l’adjoint de Dominik Hasek lors de la conquête de la médaille d’or de la République tchèque aux Jeux olympiques de Nagano, en 1998.