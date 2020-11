Photo courtoisie

Il ne vous reste que quelques jours (jusqu’au 30 novembre) pour voter au grand Concours philanthropique pancanadien de iA Groupe financier. Les dix organismes qui auront remporté la faveur du public se partageront des dons totalisant 400 000 $, dont trois grands dons de 100 000 $ qui seront remis aux organismes ayant reçu le plus de votes. Les sept autres finalistes recevront 10 000 $ chacun. Un organisme coup de cœur recevra un don spécial de 30 000 $. Parmi les dix finalistes, on ne retrouve que deux organismes du Québec : Éducaide, de Québec, qui soutient financièrement des jeunes issus de milieux moins favorisés à risque de décrochage scolaire pour les encourager à persévérer dans leurs études et dans la poursuite de leur rêve professionnel et le Centre de prévention du suicide Accalmie (CPSA) de Trois-Rivières. Le dévoilement des grands gagnants aura lieu le 10 décembre. Alors tant qu’à voter... Faites-le sur donations-contest.ia.ca/

Biscuits sourire

Photo courtoisie

Chaque année, à la mi-septembre, les propriétaires des restaurants Tim Hortons partout au pays unissent leurs efforts pour la campagne d’une semaine du Biscuit Sourire (offert à 1 $). Au cours de la campagne annuelle, la totalité des recettes générées par la vente de Biscuits Sourire est versée à des organismes caritatifs locaux. Les propriétaires de restaurants Tim Hortons de Québec ont versé en dons la totalité du dollar à des organismes caritatifs locaux, dont la Fondation du Centre Jacques-Cartier (CJC), la Fondation Élan ainsi que la Fondation Gilles Kègle. Sur la photo, Gilles Kègle (l’infirmier de la rue) montre le chèque de 18 640 $ remis par les franchisés de Tim Horton de la région de Québec, résultat de la campagne 2020 du Biscuit sourire.

De Gaulle... 50 ans plus tard

Photo courtoisie

Le 9 novembre dernier, une dizaine d’organismes ont répondu à l’invitation de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) pour rendre hommage à la mémoire du général de Charles de Gaulle, décédé subitement le 9 novembre 1970 à sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises. Le général français a marqué l’histoire du Québec de plusieurs façons. La ville de Québec a été l’un des rares endroits dans le monde qu’il a tenu à visiter à trois reprises (1944, 1960 et 1967). Il a joué un rôle déterminant dans l’établissement de multiples domaines de coopération franco-québécoise permettant, entre autres, au Québec de devenir membre de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Sur la photo, de gauche à droite devant la statue du général, située à l’angle de Grande Allée Est et du cours du Général-De Montcalm, près du parc des Champs-de-Bataille : Guillaume Pinson, doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Laval ; Éric Marquis, sous-ministre adjoint aux relations bilatérales au ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec ; Denis Racine, coprésident de la CFQLMC, et Frédéric Sanchez, consul général de France à Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Valérie Carpentier (photo), gagnante de l’émission La Voix en 2013, 27 ans... Bertrand Godin, pilote de course automobile, chroniqueur et analyste québécois, 53 ans... Sophie Marceau, actrice française, 53 ans... Christian Turbide, professionnel de golf, membre de la PGA du Canada, 54 ans... Raymond Legault, comédien québécois, 66 ans... Danny De Vito, acteur de cinéma et de télé, producteur et réalisateur américain, 75 ans... Martin Scorsese, réalisateur et scénariste américain, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 novembre 2015 : Jean Tremblay (photo), 92 ans, père du journaliste sportif Réjean Tremblay... 2016 : Simon Bédard, 71 ans, ex-animateur radio (CKCV, CJRP) et conseiller municipal à la municipalité de Saint-Sulpice depuis novembre 2013... 2014 : Jimmy Ruffin, 78 ans, chanteur américain... 2013 : Doris May Lessing, 94 ans, écrivaine britannique... 2012 : Armand Desmet, 81 ans, coureur cycliste belge.... 2009 : Raymond David, 86 ans, ancien vice-président des services français de Radio-Canada... 2006 : Henriette Major, 73 ans, pionnière de la littérature jeunesse au Québec... 1993 : Gérard D. Lévesque, 67 ans, ministre des Finances du Québec et doyen des parlementaires à l’Assemblée nationale.... 2004 : Alexander Ragulin, 63 ans, défenseur (hockey) Armée Rouge... 1979 : John Glascock, 28 ans, ex-bassiste de Jethro Tull.