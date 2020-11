Transat: 30 hôtels pour faire du télétravail dans le Sud

Déjà en manque de vitamine D? Transat lance aujourd’hui une nouvelle collection d’hôtels appelée «Hors du bureau» destinée aux télétravailleurs qui rêvent de transporter leur ordinateur au bord de la mer.

La collection regroupe une trentaine de propriétés de Cuba, du Mexique, de la République dominicaine et de la Jamaïque, et elle est disponible pour des séjours tout inclus de 14 jours ou plus.

Les hôtels sélectionnés proposent des avantages ciblés pour le télétravail, à commencer par le «wi-fi rapide, fiable et gratuit» et une chambre avec un espace de travail dédié.

En se promenant sur le site de Transat en ce moment, on peut voir, par exemple, des séjours de 14 nuits à partir de 1189 $ par personne au Grand Paradise Playa Dorada de Puerto Plata (4 étoiles), en République dominicaine, ou à partir de 2159 $ par personne au Melia Internacional de Varadero (4 1⁄2 étoiles), à Cuba.

Parmi les autres avantages de la collection: aucun supplément pour les voyageurs solo; des services d’impression et de soutien technique gratuits ou à tarif réduit; et un service de buanderie gratuit ou à tarif réduit.

Tentés?

Les forfaits Transat réservés d’ici le 30 novembre 2020 comprennent une assurance médicale pour la COVID-19 ainsi que des conditions d’annulation et de modification assouplies, qui permettent de modifier les dates de voyage, l’hôtel et/ou la destination sans frais jusqu’à 72 heures avant le départ.

Cela dit, le gouvernement du Canada déconseille toujours les voyages non essentiels à l’étranger, notamment parce que votre destination peut fermer ses frontières sans préavis et qu’il peut être difficile d’y obtenir des services essentiels.

Si vous décidez de partir, il est recommandé de vérifier les conditions de votre assurance voyage, de suivre la situation de près et de ne pas oublier qu’une quatorzaine est imposée à tous les voyageurs à leur retour au Canada.

À savoir: Sunwing a lancé des forfaits similaires en août dernier dans trois hôtels partenaires des Caraïbes.