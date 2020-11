Voiture électrique: un sacrifice nécessaire

Et si le véhicule que vous conduisez en ce moment était le dernier à fonctionner avec un combustible fossile. Comment cela serait-il possible ?

Cette semaine, le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, a annoncé qu’en 2035 la vente de véhicules personnels à essence sera interdite. Ce n’est que dans quinze ans, soit la durée de vie d’une voiture bien entretenue.

Nous devons donc nous faire à l’idée que notre prochain véhicule sera probablement électrique. Oui, oui, électrique. Je sais ce que vous pensez. Brancher son véhicule tous les soirs en rentrant à la maison sera sans doute une habitude difficile à prendre. Le silence lorsqu’elle « démarre » et son accélération intense et soutenue vous déstabilisera pendant longtemps. L’odeur du gaz qui reste sur vous à chaque visite à la station d’essence ne sera plus qu’un doux souvenir. Et la prévisibilité du prix du « carburant » électrique rendra vos voyages lors de longs congés ennuyeux.

Changements climatiques

Mais pour lutter contre les changements climatiques, il faut faire d’énormes sacrifices. Au Québec, 34,5 % de nos émissions de gaz à effet de serre sont causées par le transport routier (selon l’Inventaire de 2017). On n’a donc pas le choix de s’attaquer à ce problème et l’électrification des transports est malheureusement la meilleure avenue possible.

Notre hydroélectricité est une énergie propre, alors l’utiliser serait plus sage que de brûler du pétrole qui nous vient des sables bitumineux de l’Alberta. Certains y voient même une sorte d’achat local québécois.

Pour nos enfants

Je sais, cela réglera aussi en grande partie la pollution atmosphérique qui nous cause des épisodes de smog, même en hiver. Du même coup, moins de gens mourront prématurément de maladies respiratoires. Je sais tout ça. Mais la pilule est encore difficile à passer. D’ici 15 ans, je vais me retrouver dans une voiture qui va m’indiquer combien de pourcentage de charge il me reste sur la batterie, au lieu du classique « F - 1⁄2 - E ». J’espère que mes enfants réaliseront un jour les énormes sacrifices que j’aurai faits pour eux.

Nicolas Lambert

Travailleur en science de l'environnement

«Électromobiliste» qui ne retournerait jamais en arrière

Rimouski