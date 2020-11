DEMERS, Marie



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 novembre 2020, à l'âge de 63 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Marie Demers. Fille de feu Gérard Demers et de feu Laura Fortier, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil sa sœur: Louise; ses frères: Jean (Denise Frigon), Denis, André (Sylvaine Langlois), Jacques (Sylvie Côté) et Pierre; ainsi que ses neveux et nièces: Vincent Demers, Julien Demers (Patrick Gilbert), Jean-Philippe Demers, Catherine Demers (Frédérick Lamontagne), Jennifer Wagner (Nicolas Ouellet), Andree-Ann Wagner (Éric De Niverville), Antoine Bernatchez et feu Valérie Cousineau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 27 novembre 2020 de 19h à 21h30 ainsi quede 9h à 11h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués ainsi que le groupe de centre de jour de la Maison Michel Sarrazin pour leur grande humanité à l'égard de Mme Demers. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin. (801 Grande Allée O bureau 124, Québec, QC G1S 1C1). Pour rendre hommage à Mme Demers, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com