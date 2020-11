BARRETTE, Daniel



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 30 octobre 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Daniel Barrette, conjoint de madame Carole Laroche, fils de feu madame Mignonne Picard et de feu monsieur Gaston Barrette. Il demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval.L'inhumation des cendres se fera au cimetière st-Apollinaire, à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa conjointe Carole Laroche; sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Laroche: Nicole (Roger Leclerc) et Michel (Danielle Parent); ses neveux et ses nièces: Simon Paradis (Marie-Hélène Demers), Alexandre Paradis (Caroline Charest), Catherine Laroche, Matthieu Laroche (Amélie Bilodeau); ainsi que monsieur Raymond Paradis. Il laisse également dans le deuil ses cousins, ses cousines et de fidèles amis. Merci pour vos messages de condoléances.