FLIBOTTE, Madeleine Larochelle



Au Centre universitaire Robert-Giffard, le 10 novembre 2020, est décédée dame Madeleine Larochelle, épouse de monsieur Yvon Flibotte, fille de feu monsieur Alfred Larochelle et de feu dame Gertrude Morin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvon, sa belle-fille Caroline Flibotte (Dave Fortin), sa belle-sœur Muriel Flibotte (Jacques Emond), son beau-frère Michel Flibotte, sa nièce Julie Flibotte (Ferdinand Roy) et son neveu Louis-Pierre Emond (Satoko Araki). Elle était la belle-sœur de feu Lucille Flibotte. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Limoilou pour leur présence et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 402-625, avenue du Président Kennedy, Montréal (QC), H3A 3S5, tél.: 1-866-343-2262.