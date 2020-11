TURGEON, Gaétan



Subitement, à Québec, le 11 novembre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Gaétan Turgeon, conjoint de dame Christiane Beaudoin, fils de feu Isidore Turgeon et de feu Jacqueline Lefrançois. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Christiane; ses enfants : Martin (Julie Malenfant), Jean-François (Amélie Roy) et leur mère Claudette Boily; ses petits-enfants adorés : Rose, Charles, Antoine et Léo; le fils de sa conjointe Maxime Racicot (Marie-Claude Michel) et leurs enfants : Etienne et Félix; ses sœurs : Diane, Francine (Michel Lavoie) et Claudette (Jean Labonne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudoin : Réjean (Stela Branquino), Liliane et Steve; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.