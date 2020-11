LAMONTAGNE, Normand



À son domicile, le 9 novembre 2020, à l'âge de 65 ans et 11 mois, est décédé subitement M. Normand Lamontagne, fils de feu Rosaire Lamontagne et de feu Alphéda Guay. Il demeurait à Québec, autrefois de Saint-Bernard.la famille recevra les condoléances jeudide 9 h à 10 h 45, auLa direction a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu André (feu Henriette Simard, feu Ghislaine Guay), feu Françoise (René Blais, Mariette Dassylva), Madeleine (feu Michel Nadeau), feu Sr. Cécile (SSCM), Sr. Thérèse (SSCM), Monique (Marcel Boilard) et Réjean (Nicole Côté). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier Mme Julie Charland pour l'aide apportée à Normand. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère de Jésus (Saint-Bernard) (62, rue Notre-Dame sud Sainte-Marie (Qc) G6E 4A2) https://www.ecdq.org/paroisse-sainte-mere-de-jesus/