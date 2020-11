MIVILLE, André



À l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le samedi 7 novembre 2020, est décédé monsieur André Miville à l'âge de 69 ans. Il était l'époux de madame Louise Chouinard. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: feu Charles Miville, Élise Miville (Jean-Yves Delorme); sa petite-fille Victoria Delorme; ses frères et sœurs: Marielle (Robert Lapointe), feu Gilles (Jovette Cyr), Jacques (feu Paddy Walker), feu Marcel (Céline Létourneau), Nicole; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chouinard, de même que plusieurs neveux, nièces et plusieurs amis. La famille tient à remercier tous les intervenants qui l'ont accompagné avec dignité lors de ses derniers moments, infirmiers, préposés aux bénéficiaires et médecins de même que le service de pastorale. Les personnes qui souhaitent offrir leur sympathie pourront le faire le vendredi 20 novembre de 9 h à 11 h auL'inhumation des cendres se fera au Cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca.