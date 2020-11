[BALADO] La Zone payante: le jeu de l’année!

La Zone payante revient sur le jeu qui a fait sensation dimanche dernier, lorsque les Cardinals sont allés voler une victoire certaine aux Bills sur le dernier jeu de la rencontre. Un attrapé incroyable de DeAndre Hopkins, qui a même fait pâlir d’envie Randy Moss et qui a ravivé la plaie chez tous les partisans des Texans de Houston. Votre balado préféré passe également en revue tous les dossiers chauds de la NFL.

Rien ne va plus chez les Eagles! Est-il encore possible de reprendre le contrôle du navire dans la ville de l’amour fraternel? Est-ce que Russell Wilson pourra effacer ses sept revirements des deux derniers matchs avec une semaine courte dans une confrontation importante et reprendre son erre d’aller, qui le conduisait vers son premier titre de joueur le plus utile de la ligue? Comment expliquer que 24 formations soient encore en lice pour se tailler une place dans les séries éliminatoires?

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Les experts chevronnés de La Zone payante ont évidemment la réponse. De plus, ils examineront plusieurs confrontations cruciales d’une semaine 11 qui s’annonce haute en couleur.

Des martinis et quelques verres de «Godfather» sont au menu de la célèbre chronique «Au bar». Venez entendre qui obtient une place de choix dans notre désormais célèbre bar de la honte pour oublier ses déboires sur le terrain.

Bonne écoute!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette