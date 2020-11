Célibataires recherchés pour l’adaptation de «Love Island»

Vous avez de 20 à 30 ans, êtes célibataire, extraverti(e) et vous avez envie de vivre une expérience hors du commun? Vous avez peut-être le profil recherché pour participer à la nouvelle téléréalité amoureuse de TVA, l’adaptation québécoise de «Love Island»!

Format britannique à l’origine, le concept de «Love Island» a été transposé dans une vingtaine de pays et arrivera prochainement au Québec, sur les ondes de TVA, à une date encore indéterminée.

Québecor Contenu et Productions Déferlantes enclenchent pour l’instant le processus de recrutement des participants.

Sitôt l’aventure entamée, les jeunes hommes et jeunes femmes sélectionnés s’envoleront vers les Îles Canaries, en Espagne, où ils auront tout le loisir de ne penser qu’à tomber en amour. Sur place, ils devront former un couple rapidement pour tisser des liens, mais seront libres d’aller butiner auprès d’un(e) autre partenaire éventuellement, puisque de nouveaux célibataires emménageront constamment dans leur luxueuse villa sous le soleil. Rencontres de gens incroyables, émotions fortes, décor de rêve, perspective de coups de foudre : la proposition de «Love Island» est alléchante en cette grise période de pandémie!

Pour poser sa candidature, il faut être âgé de 20 à 30 ans, être bien dans sa peau, sociable, extraverti(e), avoir envie de vivre une expérience intense et remplie de surprises, et être disponible entre mars et mai 2021 pour les besoins de la production.

On peut remplir le formulaire d’inscription dès maintenant au loveislandquebec.com, en y joignant quelques photos et une courte vidéo de présentation.