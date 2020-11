Compensations promises: les producteurs laitiers excédés

Les producteurs de lait sont à bout de nerfs concernant les compensations promises par le gouvernement fédéral à la suite des récents accords commerciaux qui ont ouvert plus grande la porte à la concurrence étrangère sur les tablettes des supermarchés canadiens.

L’organisation Producteurs de lait du Québec a réitéré à l’occasion d’une réunion virtuelle, mercredi, qu’Ottawa «a concédé 8,4 % de nos marchés» en ratifiant tour à tour l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), l’Accord économique et commercial global (AECG) et le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Selon les Producteurs de lait du Québec, ces concessions aux entreprises étrangères génèrent «à perpétuité» des pertes annuelles de ventes de lait à la ferme de 450 millions $ à l’échelle canadienne et de 165 millions $ pour le Québec seulement.

«Ça fait sept ans qu’on mène cette bataille. Ça fait plusieurs fois qu’on passe le message aux représentants du gouvernement. Les premiers engagements ont été faits après la conclusion de l’AECG en 2013. Sept ans plus tard, nous sommes encore à faire pression pour obtenir les compensations promises. C’est assez! Notre patience a ses limites!» a dit Daniel Gobeil, président de Producteurs de lait du Québec, par communiqué.

«On ne devrait pas avoir à refaire le combat chaque année pour obtenir les compensations déjà annoncées! Nos fermes ont elles aussi besoin de budgéter et doivent savoir si elles peuvent compter sur l’argent qui leur a pourtant été promis pour les sept prochaines années», a poursuivi M. Gobeil.

Protéger la gestion de l'offre

Les Producteurs de lait du Québec souhaitent par ailleurs que le gouvernement Trudeau s’engage formellement à protéger le système de gestion de l’offre dans le cadre des prochaines négociations commerciales.

Le Bloc québécois veut, par un projet de loi, modifier la Loi sur le commerce international pour empêcher d’éventuelles autres brèches. M. Gobeil voudrait que les autres partis représentés à Ottawa votent pour ce projet, dont le gouvernement libéral.

«Tous les partis fédéraux élus à la Chambre des communes ont pris des engagements très clairs durant la campagne électorale qu’ils ne feraient plus de concessions dans nos secteurs, a indiqué M. Gobeil. Les paroles ne suffisent plus. Notre confiance a trop été durement ébranlée.»