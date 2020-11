COVID-19: des directives envoyées par erreur aux résidences privées

Des résidences pour aînés du Québec ont reçu mardi des directives qui n’étaient pas finales et approuvées, selon la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais.

Ces directives, expédiées par les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la province, demandaient que les personnes résidant dans des résidences pour aînés en zone rouge s’isolent pendant 14 jours après une sortie de plus de 24 heures pour visiter des proches.

Selon la ministre Blais, il s’agit d’un document de travail qui n’aurait pas dû être expédié. «Plusieurs scénarios sont à l’étude pour assurer la santé et la sécurité des personnes en résidences privées pour aînés», a-t-elle indiqué.

«Le document en circulation dont il est question n’a jamais été acheminé au réseau sous sa forme finale, a-t-elle ajouté. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Aucune directive n’a été acheminée aux établissements demandant l’isolement de 14 jours des résidents ayant quitté leur domicile pour plus de 24 heures. Nous allons nous assurer rapidement que le message est clair auprès des RPA. Pour notre gouvernement, il est prioritaire de tout mettre en œuvre pour que les aînés ne se retrouvent pas en situation d’isolement. On ne revivra pas les événements du printemps dernier.»

Dans le document, on indiquait aussi que les résidents des zones orange n’auraient pas à s’isoler pendant 14 jours après une sortie de plus de 24 heures de leur RPA. On leur demande plutôt de vérifier leurs symptômes pendant 14 jours.

Le président du Regroupement québécois des résidences pour aînés, Yves Desjardins, était très surpris d'apprendre ces nouvelles mesures. «Ce n’est pas du tout les discussions et les orientations que nous avaient donné autant la ministre Blais que le ministre Dubé pas plus tard qu’au début de l’automne», a-t-il indiqué à TVA Nouvelles.

Dans le document, les directives concernant les nouveaux locataires avaient aussi été confirmées.