COVID-19: un commandant de bord embauché par le réseau de la santé

Tout comme des milliers de pilotes d’avion, le commandant de bord Dominic Daoust ne travaille plus depuis des mois et a dû laisser de côté sa passion qu’est l’aviation.

Tanné de «tourner en rond» chez lui, il a toutefois décidé d’apporter son aide au réseau de la santé du Québec, où il a décroché un poste en soutien administratif au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie.

«J’ai appliqué à la fin de l’été via le site provincial JeContribue!. J’en suis à mes tout débuts cette semaine. J’avais un peu d’expérience en bureautique avant d’être pilote, c’est là qu’ils m’ont casé pour l’instant», a-t-il raconté mercredi en entrevue à l'émission «Le Québec Matin» de LCN.

Même s’il reconnaît que sa première passion demeurera toujours l’aviation, sa détermination à lutter contre la pandémie le motive énormément.

«À part mon travail à moi [de pilote], il n’y a rien d’autre qui m’allume plus que de combattre la pandémie et essayer de mettre ça derrière nous une fois pour toutes. [...] Ce qui m’intéressait, c’était de travailler pour la santé publique. Quand la santé publique ne voudra plus de moi, ça devrait vouloir dire qu’il y a une relance quelconque», espère-t-il.

Malgré son expertise exceptionnelle, il ne se voit pas comme un employé «miracle». «Je vois ça comme venir en aide aux employés qui sont déjà là», a-t-il dit humblement.

«Ma première passion va toujours rester l’aviation. Toute mon expérience, mon expertise elle est là-dedans. Depuis que j’ai 17 ans, je m’investis en aviation. C’est difficile de mettre ça de côté.»

Si relance il y a, notamment grâce à la vaccination, le commandant d’expérience ne s’attend pas à retourner au travail avant le printemps, ou même l’été prochain.