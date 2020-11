Photo courtoisie

La 16e soirée-bénéfice « De l’ombre à la lumière » au profit de la YWCA de Québec se tiendra ce soir, de façon virtuelle, de 19 h à 20 h 15, sous la présidence d’honneur d’Annie Fortin (photo), présidente et chef de la direction de Le Groupe Structura. La soirée présentera, entre autres, des témoignages de femmes qui ont bénéficié des services d’hébergement et de l’accompagnement offert à la YWCA, une prestation artistique et un encan interactif. Chaque année, ce sont plus de 300 femmes et enfants qui trouvent refuge à la YWCA Québec. L’organisme n’offre pas seulement le gîte, mais procure réconfort et soutien afin d’accompagner les femmes vers un retour à la stabilité résidentielle. Renseignements : https://www.ywcaquebec.qc.ca/

Mention honorable

Photo courtoisie

Bravo à Cassandra Lebel (photo) de Québec, qui a reçu récemment de son directeur général (Pierre Gauthier) une mention honorable pour ses excellents services (spécialiste en PNL d’affaire) aidant au succès de l’entreprise Dépannage Informatique à Domicile et PME. Grâce à ses formations en PNL (programmation neuro-linguistique) et de « Process Communication », la jeune femme, toujours souriante, aide les gens d’affaires à progresser au sein de leur entreprise. De plus, elle est éducatrice spécialisée en harmonie familiale. Dépannage Informatique à Domicile et PME offre ses services à Québec et sur la Rive-Sud depuis 23 ans. Renseignements : https://depannageinformatique.ca/

Un événement renouvelé

Photo courtoisie

La première présentation virtuelle de l’événement Pro-Hockey, au profit de la Fondation du CHU de Québec, a connu un bel engouement, permettant au comité organisateur et à la Fondation de dévoiler un résultat de 143 530 $ destinés entièrement à l’équipe d’urologie-oncologie du CHU de Québec-Université Laval afin de soutenir la recherche et l’amélioration constante des soins offerts dans le domaine des cancers urologiques et de la prostate. Présenté sous la présidence d’honneur de Denis Lafrenière, associé chez Immobourg société immobilière, le Pro-Hockey en mode numérique s’est déroulé en trois périodes, le 29 septembre dernier, et a pris fin par un encan virtuel le 11 octobre dernier.

Anniversaires

Photo courtoisie

David Ortiz (photo), surnommé « Big Papi », ex-frappeur désigné et joueur de 1er but qui a joué 20 saisons dans le baseball majeur principalement avec les Red Sox de Boston, 45 ans... Charlotte Laurier, comédienne et actrice québécoise, 54 ans... François Bourque, ex-entraineur-chef de l’équipe de ski alpin du Rouge et or de l’Université Laval, 36 ans... Jocelyn Lemieux, hockeyeur de la LNH de 1986-98, 53 ans... Warren Moon, ex-quart-arrière de la LCF (Edmonton, Minnesota, Houston), 64 ans... Linda Evans, actrice de télé américaine, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 novembre 2015 : Dan Halldorson (photo), 63 ans, golfeur canadien membre du Temple de la renommée qui a connu une longue carrière sur le circuit de la PGA... 2017 : Malcolm Young, 64 ans, rocker et un des fondateurs du groupe australien AC/DC... 2016 : Sharon Jones, 60 ans, membre du groupe The Dap-King... 2015 : Jonah Lomu, 40 ans, ancienne star mondiale du rugby néozélandais... 2014 : Jean-François Jarrige, 74 ans, archéologue français... 2013 : Peter Wintonick, 60 ans, cinéaste documentariste canadien... 2010 : Gaye Stewart, 87 ans, ailier droit de la LNH (1941-1955)... 2002 : James Coburn, 74 ans, acteur américain... 1994 : Cab Calloway, 86 ans, pilier du Cotton Club de Harlem... 1987 : Jacques Anquetil, 53 ans, ancien champion cycliste français... 1969 : Joseph Kennedy, 81 ans, le père des Kennedy... 1941 : Emile Nelligan, 61 ans, poète québécois.