Des conséquences alarmantes pour l’industrie touristique

Plus de huit mois après le début de la crise sanitaire, près du quart des travailleurs de l’industrie touristique au Québec n’ont toujours pas retrouvé leur emploi.

Lors du confinement du printemps dernier, 52 % des travailleurs de l’industrie ont été mis à pied temporairement. De ce nombre, 28 % sont retournés au travail lors du déconfinement estival qui a suivi, mais 24 % n’ont toujours pas été rappelés.

C’est ce que révèle une enquête du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), effectuée du 3 au 27 septembre auprès de 3022 répondants.

Les zones urbaines comme Québec, Montréal et Laval ont été plus durement touchées. Le déconfinement estival n’a pas eu « d’effets notoires » et « la relance y sera sans aucun doute beaucoup plus tardive », peut-on lire dans le rapport.

Départs involontaires

Parmi les travailleurs qui se sont trouvé un emploi dans un secteur autre que le tourisme, 17 % se sont dirigés vers les soins de santé, 16 % le commerce de détail et 14 % vers les services administratifs.

La Prestation canadienne d’urgence a été la principale source de revenus pour 73 % des travailleurs sans emploi au cours de l’été.

Plus de la moitié des prestataires interrogés ont indiqué que leur revenu a été inférieur à ce qu’ils gagnaient avant la COVID-19.

Selon le CQRHT, il importe d’éviter que l’industrie soit déstructurée au point de ne pouvoir exploiter son potentiel lors de la relance.

« Cela dit, la reprise ne se fera pas tout d’un coup. Ça va se faire graduellement. On estime que ça pourrait prendre trois ans avant que l’industrie puisse reprendre son erre d’aller d’avant la COVID », affirme Sylvie Baillargeon, chargée de projets au CQRHT.

L’enquête a été menée tout juste avant le retour des mesures de confinement d’octobre dernier.

« La situation est encore plus grave présentement que celle que nous avons observée durant l’enquête », a-t-elle ajouté.

Selon le Conference Board du Canada, le tourisme au Québec aura perdu plus de 100 000 de ses 400 000 emplois au terme de 2020. Il indique aussi qu’il faudra attendre 2023 avant que tous les emplois perdus en raison de la COVID-19 soient récupérés.