DE BLOIS, Mariette Giguère



Au Centre d'hébergement Alphonse- Bonenfant, le 11 novembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Mariette Giguère, épouse de feu M. Paul-Eugène De Blois. Elle demeurait à Sainte-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi jour des funérailles de 11h à 13h15.et de là au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Suzanne Pelletier), Danielle (Gilles Alain), Doris (Denise Garneau) et Charlyne; ses petits-enfants: Patrick De Blois (Helen Hurtubise), Pierre-Luc De Blois, Sébastien Trudel (Émilie Métayer), Gabryel Rousseau (Rebecca Perron-Cordero) et Alexy Rousseau; ses arrière-petites-filles: Alyssa, Emma et Jani De Blois; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marie-Paule (feu Roland Blouin),feu Léandre (Gertrude Lemelin), Jeannine (feu Alfred Bouchard), Gaétan (feu Réjeanne Pouliot), Yvan (feu Claudette Lachance), feu Christiane (Fernand Pouliot), feu Marc (Jeannine Tremblay), Julien, Georgette (Ferdinand Pouliot), sa belle-sœur Thérèse De Blois (feu Rodrigue Turcotte), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel de la Résidence des Chutes et du Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3 Par téléphone au 418 527-4294site internet : www.alzheimer.ca