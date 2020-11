[EN DIRECT 18 NOVEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous trouverez ici, au fil de la journée, toutes les nouvelles concernant la crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

MONDE

Cas: 55 695 116

Décès: 1 339 820

CANADA

Cas: 306 468; 126 054 au Québec

Décès: 11 086; 6675 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

7h02 | La société pharmaceutique Pfizer a annoncé mercredi que son vaccin contre la COVID-19 est efficace à 95% et qu’il n’aurait pas d’effets secondaires sérieux.

AFP

6h56 | La police allemande a fait usage mercredi à Berlin de canon à eau pour disperser une manifestation d’opposants aux mesures restrictives imposées par la pandémie de coronavirus en raison de leur refus de porter un masque, ont constaté des journalistes de l’AFP.

AFP

6h27 | Baisse du nombre de cas, augmentation du nombre de morts en Europe, selon l’OMS.

AFP

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19en Europe a diminué la semaine dernière pour la première fois en plus de trois mois, mais les décès dans la région ont continué d’augmenter, révèlent des données de l’OMS publiées mercredi.

Au total, près de quatre millions de cas ont été enregistrés dans le monde au cours de la semaine dernière, causant la mort de près de 60 000 personnes, a indiqué l’Organisation mondiale de la Santé.

L’Europe, qui a vu mardi son nombre total d’infections passer la barre des 15 millions, reste la région du monde la plus affectée.

La semaine dernière, ce chiffre a représenté 46 % des nouveaux cas mondiaux et 49 % des décès, selon la mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l’Organisation.

Avec 1,84 million de nouveaux cas, la pression est restée élevée en Europe, mais l’OMS souligne que « la semaine dernière, pour la première fois depuis plus de trois mois, la région a observé une baisse de 10 % du nombre de cas hebdomadaires ».

Plus de 29 000 nouveaux morts ont toutefois été enregistrés sur le continent européen pendant cette période, soit une augmentation de 18 % par rapport à la semaine précédente.

6h25 | COVID-19: la Hongrie étend l’état d’urgence jusqu’au 8 février.

AFP

La Hongrie a étendu jusqu’au 8 février l’état d’urgence, décrété pour lutter contre la seconde vague de la pandémie de COVID-19, selon un décret gouvernemental adopté tard mardi soir.

Les restrictions, qui comprennent un couvre-feu entre 20 h et 5 h, l’interdiction des rassemblements et la mise en place de cours en ligne pour les écoles et les universités, devaient initialement prendre fin le 10 décembre. Elles peuvent désormais être prolongées de deux mois supplémentaires.

6h22 | Six jours de confinement dans l’État d’Australie-Méridionale.

AFP

L’État d’Australie-Méridionale a annoncé la mise en place à compter de mercredi minuit d’un confinement de six jours dans la capitale Adélaïde pour tenter de circonscrire la récente flambée de cas de coronavirus.

Les écoles, les restaurants et les usines doivent fermer et les habitants de l’ensemble de l’État sont tenus de rester chez eux.

Cette mesure intervient après l’apparition de deux nouveaux cas en ce qui concerne un foyer de coronavirus détectés dans un hôtel d’Adélaïde, où des personnes arrivant de l’étranger effectuaient leur quarantaine.

La ville totalisait ainsi mercredi 22 personnes contaminées.

Les mariages et les enterrements seront interdits et le port du masque rendu obligatoire en public dans cet État qui n’avait pas enregistré un nombre significatif de cas depuis avril.

« Nous frappons fort et tôt. Le temps presse et nous devons agir rapidement et fermement. Nous ne pouvons pas attendre de voir à quel point la situation va se dégrader », a déclaré le premier ministre de cet État, Steven Marshall.

La responsable des services de santé, Nicola Spurrier, a souligné que ces mesures « extrêmes » devraient permettre à cet État de 1,8 million d’habitants de rechercher les cas contact et d’interrompre les chaînes de transmission.

« Je ne peux pas prendre cette décision dans deux ou trois semaines, ni même dans deux ou trois jours, car ce sera trop tard », a-t-elle déclaré.

6h15 | Le Brésil menacé d’une deuxième vague de coronavirus.

AFP

Déjà durement touché par le coronavirus, le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde, enregistre une hausse des hospitalisations faisant craindre une deuxième vague similaire à celle qui déferle actuellement sur l’Europe et les États-Unis.

Dans ce pays de 212 millions d’habitants où plus de 166 000 personnes sont mortes de la COVID-19, la moyenne mobile de décès quotidiens, qui était supérieure à 1000 durant un interminable plateau de juin à août, était tombée sous les 350 en début de semaine dernière. Depuis samedi, elle est repassée au-dessus de 400.

Le gouvernement de l’État de Sao Paulo, le plus peuplé et le premier foyer de contamination du pays, a fait état d’une hausse de 18 % des hospitalisations de patients de la COVID-19 la semaine dernière.

Ces chiffres alarmants l’ont amené à mettre un frein au programme de levée progressive des restrictions appliqué depuis juin.

Car au Brésil, huit mois après l’arrivée de la pandémie, beaucoup vivent à nouveau presque normalement, comme si le virus avait disparu.

Dans les plus grandes villes du pays, magasins, écoles ou salles de sports et cinémas ont rouvert et on voit des plages, des bars et des restaurants bondés.

La hausse récente des hospitalisations s’observe surtout dans les cliniques privées, où elle touche des personnes plus jeunes et plus aisées.

0h43 | Les pays pauvres auront-ils accès à un vaccin contre la Covid-19? La question se pose après l’annonce de Pfizer et BioNTech cette semaine sur un vaccin qu’ils développent, «efficace à 90%».

0h00 | La propagation de la COVID-19 atteint de nouveaux sommets dans le réseau scolaire. Le virus est maintenant présent dans une école sur trois, et le nombre de groupes fermés ne cesse de grimper.

Photo d’archives, Stevens Leblanc

À LIRE | Le mince espoir auquel se raccrochaient les propriétaires de restaurants, de bars et de gyms de rouvrir leurs portes le 23 novembre a été anéanti par François Legault, qui ne prévoit pas assouplir les restrictions de sitôt.