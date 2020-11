Fraude fiscale: un Montréalais condamné à payer des amendes de 100 000 $

Tout le monde doit payer sa juste part en impôts et frauder les autorités fiscales n’est jamais une bonne idée. Un Montréalais l’a appris à ses dépens, lui qui vient d’être condamné à payer des amendes totalisant 100 000 $ pour avoir frauduleusement demandé des remboursements de taxes.

Guy Alarie a également écopé d’une peine d’emprisonnement avec sursis de six mois.

Par le biais de sa compagnie à numéro, Alarie a reconnu avoir «bénéficié de fausses factures provenant de Maurice Cabana et de Joanne Daigneault».

«Ce stratagème lui a permis d’obtenir des remboursements de taxes et des crédits de taxe sur les intrants auxquels il n’avait pas droit de l’ordre de 160 000 $», a indiqué Revenu Québec dans un communiqué.

Le 9 novembre, Guy Alarie a plaidé coupable aux deux chefs d’accusation portés contre lui, au palais de justice de Montréal.

Il a été condamné à payer sur-le-champ une amende de près de 30 000 $. Il devra également payer une seconde amende d’un peu plus de 70 000 $ d’ici les 12 prochains mois.

Revenu Québec a fait savoir que Guy Alarie n’était pas le seul contrevenant à avoir été condamné pour son implication dans ce stratagème frauduleux.

En avril 2019, Maurice Cabana et Joanne Daigneault avaient respectivement écopé de peines d’emprisonnement de 24 mois moins un jour et de 12 mois avec sursis, en plus d’avoir à payer des amendes totalisant plus de 430 000 $.