L’ex-député Guy Caron sera candidat à la mairie de Rimouski

C'était un secret de polichinelle, mais c'est maintenant confirmé: l’ex-député néo-démocrate Guy Caron sera candidat à la mairie de Rimouski lors des élections municipales du 7 novembre 2021.

L'ex-député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques de 2011 à 2019 a officiellement annoncé mercredi matin qu’il se présente à la mairie de Rimouski.

Guy Caron a consulté et rencontré plusieurs acteurs du monde socio-économique régional au cours des derniers mois.

Le politicien de 52 ans compte poursuivre ses rencontres, à 10 mois du lancement officiel de la campagne électorale municipale.

Guy Caron veut être «rassembleur» et consulter la population.

Il fait un seul engagement électoral pour le moment: lancer une vaste consultation citoyenne vers un plan stratégique Rimouski 2030.

«Dès le lendemain matin de mon élection, le processus sera mis en branle pour établir la consultation qui va mener à la planification stratégique de 2030. Je regardais celle qui a mené à 2020, ç'a pris environ un an et demi. Alors, on ne peut pas tarder pour avoir cette vision-là. J’espère que ça va prendre moins de temps qu’un an et demi, mais je ne veux pas couper les coins ronds», a expliqué Guy Caron.

Le politicien n’a pas l’intention de jouer à «la belle-mère» d’ici à la campagne électorale pour commenter tous les dossiers de l'actuel conseil municipal qui ont un impact à court terme.

L’actuel maire de Rimouski, Marc Parent, a annoncé au début du mois de novembre qu’il ne sollicitera pas un autre mandat à la mairie de Rimouski. Il était devenu maire en novembre 2016 à la suite de la démission d'Éric Forest.