Longueuil va de l'avant pour éliminer les cerfs

La Ville de Longueuil a officialisé hier sa décision de tuer la moitié des cerfs de Virginie présents au parc Michel-Chartrand.

Dans un vote de 8 contre 5 le conseil municipal s’est prononcé en faveur de la suggestion du ministère de la Faune, malgré une pétition et de nombreuses questions de la part des citoyens.

Rappelons que le 10 novembre dernier la ville de Longueuil a annoncé devoir tuer la moitié des cerfs de Virginie présents dans le parc Michel-Chartrand. La trentaine de bêtes qui y ont été recensées menacent l’écosystème en y mangeant la végétation.

Certains élus tout comme des citoyens ont déploré qu’aucune consultation citoyenne n’ait eu lieu. D’autres ont soulevé l’incongruité d’avoir distribué de la documentation sur cette décision avant qu’elle ne soit entérinée par le conseil.

Déplacement impossible

Des conseillers municipaux ont expliqué avoir questionné le ministère et tenté de trouver d’autres moyens que tuer les bêtes, mais à chaque fois, la seule option selon les experts était de tuer les bêtes.

Devant la proposition du Miller Zoo et de la Ferme 5 étoiles qui ont offert d’accueillir les bêtes, le conseiller du secteur où se trouve le parc, Jonathan Tabarah a expliqué que ce n’était pas possible selon le ministère.

«Comme il n’y a pas de maladie de Lyme en Beauce [où se trouve le Zoo Miller], il y aurait un risque que les cerfs de Longueuil y amènent la maladie par les tiques qu’ils portent», a expliqué M. Tabarah.

Un mauvais film

Dès l’ouverture de la séance du conseil municipal d’hier, Sylvie Parent s’est adressée à son conseil et ses citoyens en leur indiquant que c’était la dernière fois qu’ «a Longueuil nous jouons dans ce film».

«La gestion de la faune relève du ministère de la Forêt, de la Faune est des Parcs. [...] C’est pourquoi, dans les prochains jours, j’en saisirai mes collègues mairesses, maires, préfètes et préfets de MRC, membres de l’UMQ [Union des municipalités du Québec] et FQM [Fédération québécoise des municipalités] afin que plus jamais, je dis bien jamais, le monde municipal n’ait à assumer une telle décision qui est du ressort du gouvernement du Québec», a déclaré Mme Parent.