Ottawa met en garde contre la «nouvelle normalité» des cybermenaces

Les cybermenaces sont en hausse et occuperont de plus en plus le quotidien des Canadiens alors que leurs activités sur le web se multiplient durant la crise de la COVID-19, prévient le Centre canadien pour la cybersécurité.

• À lire aussi: Une cyberattaque paralyse une usine de Terrebonne

• À lire aussi: Fuite d’information massive chez l’entreprise Goodfellow

• À lire aussi: La ligne Info-Santé victime des pirates

«Les campagnes d’influence étrangère en ligne sont pratique courante et ne se limitent pas à des événements politiques importants, comme des élections. Elles font maintenant partie de la nouvelle normalité», peut-on lire dans le rapport «Évaluation des cybermenaces nationales 2020» publié mercredi.

Ces malfaiteurs - qui peuvent par exemple venir de la Chine, de l’Iran ou de la Russie - tentent d’influencer les débats publics, indiquent les auteurs. Le Canada n’est pas la principale cible dans le monde, mais peut souffrir par ricochet d’attaques informatiques ciblant les États-Unis.

Par ailleurs, le Centre canadien de la cybersécurité insiste sur le fait que les cybercriminels s’en prennent surtout, dans leurs attaques, aux fournisseurs d’infrastructures essentielles. «Comme ces derniers ne peuvent pas se permettre de subir des perturbations importantes, ils sont prêts à verser jusqu’à plusieurs millions de dollars pour rétablir leurs opérations, souligne-t-on. Il est probable que beaucoup de victimes canadiennes continueront de consentir à payer les rançons en raison des coûts élevés liés aux pertes commerciales et à la reconstruction de leurs réseaux, ainsi qu’aux conséquences potentiellement dévastatrices qui pourraient résulter advenant un refus».

Selon le Centre antifraude du Canada, les Canadiens ont perdu plus de 43 millions $ en raison de cyberattaques en 2019. Le chiffre réel pourrait être plus grand puisque seuls les cas rapportés sont pris en compte.