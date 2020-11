Suis-je normale?

Je me tourne vers vous pour régler un sentiment de malaise que je ressens depuis que la vie a repris un cours à peu près normal suite au confinement total occasionné par la COVID-19. J’ai vécu cette période enfermée à la maison en compagnie de mon conjoint et de nos deux enfants (un à moi et l’autre à nous deux). Les choses se sont relativement bien passées malgré notre télétravail à tous deux et les enfants qu’on avait dans les jambes vu l’absence d’école.

À partir de septembre, tout est à peu près revenu dans l’ordre. Mon mari et moi on est retourné au travail (cinq jours/semaine pour lui et trois jours/semaine pour moi), pendant que les enfants rentraient à l’école. Jusqu’ici tout va bien, car contrairement à plusieurs autres couples, on n’a pas perdu nos emplois et personne n’a été malade.

Mais dans mon cas, il y a quelque chose qui ne tourne plus comme avant. J’ai conservé une partie de l’angoisse qui m’avait submergée au début de la pandémie quand plus personne ne savait pas où on s’en allait et que j’avais craint qu’on se retrouve sans argent et qu’on perde notre maison. Ça avait duré quelques semaines. Ça venait par vagues, puis ça s’était estompé.

Depuis septembre, c’est différent comme malaise, et ça arrive presque toujours après être allée reconduire les enfants à l’école. Il y a un poids qui se loge au niveau de ma poitrine, un peu comme si mes poumons avaient envie de monter l’un sur l’autre pour m’étouffer. Ça me donne des chaleurs et ça m’empêche de respirer normalement.

Mon mari me dit que j’ai peut-être un problème cardiaque, mais comme il n’y a personne de cardiaque dans ma famille, que ma santé est bonne, se pourrait-il que ce que je fais, ce sont des crises d’angoisse ?

Encore jeune mais inquiète

Il se peut, vu les évènements stressants des derniers mois, que ce phénomène en soit un d’anxiété et d’angoisse. Mais comme il vaut toujours mieux prévenir, pourquoi ne pas passer un examen cardiaque pour en avoir le cœur net. Il sera toujours temps ensuite de regarder du côté de l’anxiété s’il y a lieu.