Un ancien médecin radié pour avoir fait un massage érotique à une patiente

Un ancien médecin de Montréal a été radié pour une période de cinq ans et condamné à verser une amende de 5000 $ après avoir fait un massage à caractère sexuel à l'une de ses patientes.

David William Patterson, un ancien médecin de famille qui a déjà travaillé en Ontario et à Montréal, avait reçu une patiente souffrant de troubles d'anxiété et de dorsalgie pour deux examens les 15 et 22 janvier 2014.

Selon un jugement du conseil de discipline du Collège des médecins du Québec datant du 16 octobre, l'ex-médecin s'est livré à des attouchements inappropriés sur sa patiente lors de la première rencontre, notamment en lui touchant les seins.

Les choses se sont empirées lors de la seconde consultation au cours de laquelle, pendant environ une heure, David William Patterson a massé le corps de sa victime en entier. Il a passé de longues minutes à lui toucher les fesses, à lui effleurer les parties génitales et à lui masser les seins, retirant peu à peu les vêtements de la patiente, incluant son soutien-gorge, a détaillé le conseil de discipline dans son jugement.

Au cours de la séance, David William Patterson a expliqué à sa victime que le massage était «nécessaire pour calmer son anxiété».

Loin d'avoir l'effet escompté, les attouchements ont plutôt accru l'anxiété de la victime, qui a confié vivre depuis avec un sentiment de culpabilité. Elle est aussi suivie par un professionnel venant en aide aux victimes d'agressions sexuelles.

Le conseil de discipline a donc décidé de radier pendant cinq ans l'ancien médecin, en plus de le condamner à verser 5000 $ qui devraient être remis à la victime pour l'aider à payer sa thérapie post-agression.

La radiation, entrée en vigueur le 12 novembre, ne risque toutefois guère de changer grand-chose, David William Patterson n'ayant pas renouvelé son permis de pratique temporaire au Québec depuis 2015.

L'ancien médecin a aussi quitté le Collègue des médecins et chirurgiens de l'Ontario en 2016.