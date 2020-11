FLEURY, Lilianne Blouin



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 12 novembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Lilianne Blouin, épouse de feu monsieur Jean-Baptiste Fleury. Elle était la fille de feu dame Démerise Bernier et feu monsieur Antoine Blouin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Richard Lemieux), Daniel (Nathalie Benjamin) et Simon; ses petits-enfants: Myriam Lepage, Carolann Fleury, Vincent Fleury, Marikim Fleury (Thomas Bisson) et Mia Fleury; ses frères et sœurs: feu Delano (Mariette Simard), Marcel (Lise Rioux), Évelyne (feu Gérard Simard), Mireille (feu Alcide Chouinard), Reina (feu Rosaire Racine), Ginette (feu Alban Talbot), Noëlline (feu Roger Pineault), Louise (André Gagnon) et Francine (Sylvain Provençal); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. La famille désire remercier sincèrement les préposés aux bénéficiaires de Les Résidences Louis XIV pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : ( 418) 527-4294.