LEBEL, Jacqueline

À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 16 novembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Jacqueline Lebel, conjointe de Gordon Guay. Née à St-Antonin de Rivière-du-Loup, elle était la fille de feu dame Anne-Marie Quinn et de feu monsieur Dieudonné Lebel. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées par la suite au Columbarium La Seigneurie. Outre son conjoint Gordon, elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs : Yvon Lebel (Magella St-Pierre), Georgette Lebel (Yvon Levesque), André Lebel (prêtre), Carmelle Lebel, feu Lorraine Lebel (feu Julien Jean), feu Claude Lebel (feu Alice Landry, Louisette Girard), feu Hector Lebel (Marina Skelling), Georges Guay (Rolande Béland), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :