CINQ-MARS, Henri



Ce 27 octobre 2020, à l'âge de 96 ans, nous a quittés notre père, monsieur Henri Cinq-Mars, époux de feu dame Corinne Provençal. Il était le fils de feu monsieur Joseph Cinq-Mars et de feu dame Marie-Ange Drouin. Il demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité, une heure avant la liturgie, soit de 12h à 13h. Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desIl laisse dans le deuil ses enfants, sa belle -fille et son gendre : Céline, Guy (Line Tremblay), Linda (Marc Lachance) et Nathalie; ses petits-enfants adorés : Catherine, Gabriel, Ève, Jessy et Mélissa; sa belle-sœur : feu Fernand Cinq-Mars (Jacqueline Audet); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Provençal : feu Paul (Gisèle Binet), Marthe, Jocelyn (Colette Laneuville). Il était le père de feu André, le frère de feu Jeannette (feu Paul Rousseau), feu Fernand, feu Cécile (feu Joseph L'Heureux), feu Gérard (feu Marie-Blanche Paquet, feu Marguerite Rochette) et le beau-frère de feu Adrien (feu Jacqueline Carrier), feu Marcel (feu Thérèse Baillargeon), feu Thérèse, feu Paul, feu Annie (feu Denis Bourget) et feu Claude. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier la docteure Lachance ainsi que la docteure Caroline Kockuyt et son équipe pour tout le soutien et les bons soins apportés. Elle remercie également le docteur Alain Lavoie pour l'avoir si bien accompagné tout au long de sa vie. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/