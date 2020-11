JONES, Rita Pelchat



Au Centre d'hébergement les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 13 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Rita Pelchat, épouse de feu monsieur Maurice Jones. Elle était la fille de feu monsieur Ferdinand Pelchat et de feu madame Yvonne Roberge. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité Notre-Dame rue du Fargy. Étant donné la situation actuelle, la famille vous demande de respecter la distanciation recommandée. Madame Pelchat laisse dans le deuil son fils Richard (Julie Beaudoin); ses petits-enfants: Samuel (Sophie Garneau) et Sophie Beaudoin-Fontaine (Vincent Fréchette); ses petits-enfants: William, Gabriel, Rose, Justine et Alexis; son frère Jean-Paul ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins au lien suivant : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/comite-des-benevoles-les-jardins-du-haut-st-laurent/