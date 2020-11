CHOUINARD, Gisèle



Au CHSLD Christ-Roi, le 18 octobre 2020, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée madame Gisèle Chouinard, épouse de feu Jacques Pelletier, fille de feu madame Imelda Dubé et de feu monsieur Joseph Xavier Chouinard. Elle demeurait dans le quartier Montcalm à Québec.Elle est partie tout doucement, sans grand bruit, comme elle a toujours vécu. C'était une femme au cœur immense qui se manifestait par une attention constante aux besoins des autres. Selon ses volontés,L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Saint-Aubert à une date ultérieure.Elle laisse dans le deuil, son beau-fils Pierre Pelletier (Diane Blouin) et son petit-fils Pierre Olivier. Elle était la sœur de feu Léon (Berthe Lord) et laisse également dans le deuil son neveu Roger, sa nièce Martine, ses beaux-frères et belles-sœurs, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD du Christ-Roi et du CHSLD Saint-Antoine pour les bons soins prodigués à Gisèle au cours de ces 10 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: (418) 527-4294, par internet : www.societealzheimerdequebec.com ou à la Société canadienne du cancer, 214- 1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 683-8666, par internet : www.cancer.ca