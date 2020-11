BOUCHARD, Rosée



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 10 novembre 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Rosée Bouchard. Née à l'Isle-aux-Coudres, elle était la fille de feu dame Noëlla Bouchard et de feu monsieur Pascal Bouchard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : François et Pascale; ses petits-enfants : Émile, Alice et Jack; son conjoint Denis Hamel; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs : Léonard (Alphrédine Dufour), Roch, Paulette (Daniel Juneau), Paule; de la famille Hamel : Bruno; Nathalie (Richard Savard) et ses enfants Nicolas et François, Linda; son neveu Julien (Flora Charlet); sa nièce Karine, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site: www.fmcoeur.qc.ca, Téléphone: 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de