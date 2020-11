BILODEAU, Lionel



Au Centre d'Hébergement Saint-Augustin, le 14 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Lionel Bilodeau, époux de madame Claudette Fortier. Il était le fils de feu madame Blanche Parent et de feu monsieur J. Émile Bilodeau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 20 novembre de 19h à 21h età compter de 9h au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert.Monsieur Bilodeau laisse dans le deuil son épouse madame Claudette Fortier; ses sœurs et ses frères: Gemma (Yvon Dorval), Alice (Jacques Simard), Jacques (Denise Simard), Laurent (Marie-Claire Pelletier) et Alphonse-Marie (Claudette Carrier); ses belles-sœurs et son beau-frère: Gisèle Larochelle (feu Raymond Bilodeau), Jean-Paul Blanchet (feu Annette Bilodeau) et Jeannette Fortier (feu Benoit Dupont); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le beau-frère de feu Paul Fortier (feu Thérèse Blondeau) et de feu Henri Fortier (feu Marguerite Michel). Un remerciement spécial au personnel du Centre d'Hébergement Saint-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com