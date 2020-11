BEAUMONT, Céline



Le 10 novembre 2020, à l'hôpital du Saint-Sacrement est décédée notre Céline adorée. Elle laisse dans le deuil, outre son tendre époux Jean Martel, ses enfants: Valérie (Vincent Boilard) et Frédéric; ses petites-filles qui l'aimaient tant: Charlie-Rose et Béatrice Boilard; son père Jean-Paul Beaumont (feu Étiennette Michaud), ses soeurs: Carole Beaumont (Alain Turcotte) et Nathalie Beaumont; son frère Daniel Beaumont (Jeanne Bélanger), sa belle-soeur Lucille Martel (Léopold Bérubé), ses neveux et nièces: Nicolas Beaumont Charest (Camille Ferland-Bédard), Stéphane Daigle, Martin Daigle (Chantal Cournoyer), Jacinthe Daigle (Mélanie Le Saux Barry) et Mélissa Daigle (Josée Lamarre); ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et autres membres des familles Beaumont, Michaud et Martel. Elle manquera également à ses nombreux ami(e)s et voisins que nous tenons d'ailleurs à remercier pour leur incroyable soutien tout au long du combat acharné que Céline a mené contre le cancer depuis presque deux ans, "une journée à la fois" comme elle le disait. Son positivisme, sa bonne humeur, sa douceur et son altruisme ont été une source d'inspiration pour tous. Elle restera à jamais dans nos coeurs.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.