PARÉ, Juliette Doyon



À l'Aube Nouvelle de Saint-Victor, le dimanche 15 novembre 2020 à l'âge de 99 ans et 10 mois, est décédée madame Juliette Doyon, épouse de feu Léopold Paré, fille de feu Raymond Doyon et de feu Rose-Aimée Poulin. Originaire de Saint-Jules, elle demeurait à Saint-Victor. Madame Juliette Doyon sera exposée en lale samedi 21 novembre de 13h30 à 15h55.Ultérieurement, l'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Maxime à Longueuil sous la direction deElle laisse dans le deuil ses enfants: feu Clermont, Gérald (Thérèse Larochelle), Yves ( Dominique Rae), Véronique (Louis Aubry) et feu Richard (Nicole Gaboury); ses petits-enfants: Julie, Josée, Catherine, Alexandre, Jean-Christophe, Florence, Anne-Claudel, Jérôme, Julien, Charles et ses 6 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil les familles Doyon et Paré, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8.