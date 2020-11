DELISLE, Benoît



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Benoît Delisle, le 9 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, à l'Hôpital Saint-Sacrement. Époux de feu dame Monique Grondin, fils de feu dame Laura Labonté et de feu monsieur Napoléon Delisle. Originaire de Thetford Mines, il demeurait à Québec depuis près de 25 ans.et l'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: JoAnne (Claude Bourgault), Marc et Luc (Hélène Trudel); ses petits-enfants: Esther Bourgault (Pascal Renaud), Rachel Bourgault (François Massicotte), Guillaume et Antoine Delisle, ainsi que ses arrière-petits-enfants: Annabelle et Philippe Renaud. Il laisse également dans le deuil son frère, Raymond Delisle (Gaetane Henri), ses beaux-frères: Gaetan Dumas et Émile Turcotte; ses belles-sœurs: Ghyslaine Grondin et Doris Laflamme; ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis. Un remerciement sincère au personnel soignant de l'Hôpital Saint-Sacrement pour leur soutien et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada.